La piazza fa rumore. Fischietti, pentole e poesie per dire no alla violenza

Fare rumore. A voce e con fischietti, strumenti, pentole, mani. Per fermare una strage silenziosa che, dall’inizio del 2023, ha già mietuto 106 vittime. A pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, centinaia di cesenati - giovani, donne, uomini, bambini, anziani, gruppi scout - sono scesi in piazza per una manifestazione pacifica (ma rumorosa) contro la violenza di genere. Un’iniziativa nata dal basso, da giovani ragazze e ragazzi che, a partire dai social, si sono dati appuntamento ieri pomeriggio in Piazza del Popolo per ribadire l’urgenza di combattere una drammatica piaga sociale.

Nel corso del presidio, organizzato intorno all’invito ‘Non assistere, fanne parte’ e sostenuto dall’associazione Ipazia Liberedonne, numerosi sono stati gli interventi, le letture, le poesie e le canzoni e non è mancato il minuto di rumore per ricordare Giulia e tutte le vittime di femminicidi. "Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione per le donne - dicono i promotori dell’iniziativa -. Dopo gli ultimi episodi, non potevano più stare zitti e dovevamo fare qualcosa". Cartelli contro il patriarcato, berretti e oggetti di colore rosso, un megafono aperto a chiunque volesse intervenire. "La piazza si riempie per dire basta - afferma l’assessora Carmelina Labruzzo davanti ai manifestanti - e per stare dalla parte di chi difende". Un momento di partecipazione che si è aggiunto alle molteplici iniziative organizzate in città. "Sono soddisfatto delle tante attività di sensibilizzazione - commenta l’assessore Carlo Verona - è evidente l’impegno, ma non basta. Occorre agire, informare, sensibilizzare all’interno delle famiglie e delle scuole. La violenza è un problema culturale che deve passare dall’educazione".

Tra queste, il muro delle bambole, promosso nell’ambito del progetto ’Well-Fare, rete per le donne’ da Ausl Romagna in sinergia con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del territorio, che è stato allestito nella mattinata di ieri in piazza Giovanni Paolo II, davanti al Duomo di Cesena. L’installazione con bambole di pezza, realizzate a mano dall’associazione ’Artin Counselling’, che i cittadini hanno potuto ‘adottare’ attraverso una donazione ha l’obiettivo di contribuire all’umanizzazione degli ambienti di cura nei Pronto Soccorso della Romagna che accolgono le donne che subiscono violenza e i loro figli. "Le strutture sanitarie, e soprattutto il Pronto Soccorso, rappresentano spesso il primo momento di incontro con le vittime di violenza - spiega la direttrice amministrativa di Ausl Agostina Aimola -. Con queste iniziative cerchiamo di raccogliere fondi per creare stanze di ascolto in grado di assicurare un migliore presa in carico delle donne e di fornire loro il massimo supporto".