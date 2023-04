La pioggia ’minaccia’ i lavori ai Mandrioli

Proseguono secondo la road map, prevista dalla Provincia, i lavori sull’area della grande frana caduta il 12 marzo scorso lungo la provinciale SP142 Mandrioli, fra le località Casa del Pittore-Il Raggio, al chilometro 9,400 di quella importante strada che collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) e l’Alta Valle dell’Arno (Badia Prataglia-Bibbiena e altri paesi del Casentino). E sono proprio dal Casentino, tramite Danilo Bigiarini del Comitato Viabilità Mandrioli, che arrivano notizie sul cronoprogramma dei lavori, sui quali vigila ogni giorno il capocantoniere della Provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bucherini. Informa, in particolare, Bigiarini con un post sul sito web del Comitato: "L’ingegner Gianfranco Arienti del Settore Viabilità della Provincia di Forlì-Cesena comunica che i lavori al passo dei Mandrioli proseguiranno ancora per quattro o cinque giorni. Successivamente interverranno i geologi e i rocciatori (al momento è previsto che inizieranno il lavoro mercoledì 26 aprile, ndr.) per ulteriori controlli, riguardanti la messa in sicurezza del movimento franoso. Poi dovranno essere poste le barriere paramassi in cemento new jersey. Ad oggi la riapertura della SP142 Mandrioli è prevista per il 28 o il 29 aprile, vale a dire per la fine della prossima settimana".

Come ha già comunicato nei giorni scorsi la Provincia, la riapertura della SP142 Mandrioli, quando sarà effettuata, sarà a senso unico alternato regolato da semaforo. C’è, ovviamente, da dire che il cronoprogramma dei lavori spera proprio tanto nell’aiuto delle buone condizioni meteo, che invece al momento prevedono pioggia oggi, oltre che per lunedì 24 e martedì 25 aprile.

Gilberto Mosconi