La pista ciclopedonale sarà presto realtà

Una pista ciclopedonale lunga oltre due chilometri per collegare Montiano capoluogo con la frazione di Montenovo. E’ in fase di costruzione un’opera importante per mettere in sicurezza in quel tratto di collina soprattutto per pedoni e in modo particolare i tanti ciclisti. Fabio Molari sindaco di Montiano al quarto mandato aspettava da anni la realizzazione di questo tratto che fiancheggia la provinciale 9.

Come mai si è atteso tanto?

"Il problema è vecchio e riguarda il fatto che il nostro esiguo bilancio non ci ha mai permesso di realizzare la tanto sognata e richiesta pista ciclopedonale". Il costo? "Sarà di oltre 800mila euro dei quali 400mila euro finanziati dal Ministero degli Interni e gli altri 400mila dai fondi Atuss, che sono finanziamenti regionali ricavati da un apposito fondo europeo. Vista l’importanza dell’opera non escludiamo un’aggiunta economica non rilevante prelevata dal bilancio comunale. Saranno circa 15mila euro per completare il tutto".

Perchè da anni chiede che venga realizzata la pista ciclopedonale Montiano-Montenovo?

"Soprattutto dopo il periodo del Covid, sempre più persone si muovono a piedi o in bicicletta e quindi le richieste sono aumentate di anno in anno. E poi c’è anche il discorso salutistico in quanto fa bene camminare e andare in bicicletta e per farlo la gente ha bisogno di strutture idonee. Oggi le tante persone che si muovono fra le due località non sono in sicurezza, perchè devono usare la strada che ha un traffico abbastanza intenso".

I lavori in corso cosa riguardano?

"Abbiamo preparato il percorso che dal centro di Montenovo porta al bivio tra le provinciali 9 e 22. Un intervento importante per una lunghezza di oltre 50 metri è stato ricavare lo spazio per la pista realizzando una mura in massi ciclopici. Poi verrà messo in sicurezza l’incrocio fra le due provinciali oggi abbastanza pericoloso, allungando l’innesto per chi scende da Montenovo".

Quando termineranno i lavori?

"Per realizzare l’opera occorrerà tombinare un lungo fossato che corre parallelo alla provinciale 9 e sopra realizzare la pista ciclopdonale. Un intervento costoso e lungo che contiamo di portare a termine entro il 2026. Bisogna tenere conto che abbiamo iniziato i lavori da poco. La gente è molto contenta e vedo e sento soddisfazione da parte dei montianesi. L’inaugurazione di quest’opera sarà l’occasione per invitare a Montiano a tagliare il nastro il presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale".

Ermanno Pasolini