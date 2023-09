La pittura del silenzio di Arnaldo Gallinucci

La chiesa di Sant’Agostino ospita da domani (inaugurazione alle 17) la mostra pittorica di Arnaldo Gallinucci, dal titolo "La pittura del silenzio". Una mostra a carattere antologico che offre "una nutrita serie di vedute marine e agresti rappresentate come veri e propri paesaggi dell’anima – afferma lo studioso d’Arte e curatore della mostra Orlando Piraccini - , oltre ai più recenti scorci urbani avvolti in un’atmosfera crepuscolare e rarefatta che invade strade, case, e le stesse presenze umane, rese per accenni e rapidi tocchi di pennello". "Attingo al pozzo delle emozioni e affiorano i ricordi", afferma il pittore presentandosi al pubblico. Natura e sentimento sono in effetti i confini entro i quali si misura la pittura di Gallinucci, cesenate, animatore delle iniziative di ADARC, sodalizio tra artisti figurativi cittadini tra i più impegnati a livello regionale nella promozione delle arti visive, di cui è stato anche presidente. Dunque un riepilogo della pittura di Gallinucci approcciatosi in età matura all’arte pittorica; che fa della memoria la propria fonte di ispirazione. Come quando ‘racconta’ il semplice gioco della campana tracciato col gesso a terra dai bimbi di una volta. Una pittura dai contorni non definiti, dai colori sfumati, in cui la magìa della luce e delle ombre viene sapientemente còlta e riprodotta. Spesso le figure, silenti, sono colte di spalle, mai in primo piano ravvicinato, mentre in prospettiva si coglie la promessa di un incontro, sia esso umano, come nell’Appuntamento, o nell’Atteso incontro, sia come meta ideale da raggiungere o quella casa colonica che si intravvede laggiù nella campagna solitaria. All’inaugurazione interventi di Angelo Fusconi e del curatore della mostra Orlando Piraccini. Sarà presente Carlo Verona, assessore alla Cultura. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’8 ottobre con i seguenti orari: feriali 16,30 - 18,30; sabato e domenica: 10,00 - 12.00 - 16,30 - 18,30; chiusura lunedì e giovedi.

Raffaella Candoli