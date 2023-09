La più bella di Romagna è Vittoria Alvino

’Miss Patacca vigliacca, la più bella di Romagna 2023’ è Vittoria Alvino 18 anni, di San Mauro Mare, che frequenta il Liceo Classico a Rimini ed è violinista. E’ stata eletta al ’Tequila Blues Music Bar’ di San Mauro Mare, con Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, che è stato il suo ideatore e inventore e Carmelo Tornatore. Venti bellezze si sono contese il titolo della 15ª edizione sull’onda dei tormentoni musicali estivi di Betobahia, autore di ’Ciapa la galeina’, scritta 20 anni fa e ancora popolarissima, la più famosa al mondo in dialetto romagnolo e il talent scout Carmelo Tornatore di Cesena, con la sua agenzia ’Top Miss’. Molti i presenti con numerose persone rimaste in strada per seguire la curiosa manifestazione nata nel 2006, ma anche per ascoltare il Betobahia che ha lanciato la sua ultima hit musicale ‘Viva la Romagna’ che spopola sul web.

Ha detto la vincitrice Vittoria Alvino: "E’ il terzo concorso a cui partecipo, in uno sono arrivata in finale nazionale. ’Patacca Vigliacca’ è un bel titolo perchè è tutto romagnolo e rispecchia non la volgarità ma quel senso della simpatia che abbiamo noi romagnoli. Dopo il Liceo farò medicina perchè il mio sogno è diventare chirurgo. Da tredici anni mi sono innamorata del violino e ho iniziato a prendere lezioni. Suono in due orchestre e canto in un coro".

Dice Betobahia: "La 15ª edizione ha visto trionfare con giudizio unanime la più bella delle ragazze in gara. La ’Patacca Vigliacca’ è la ragazza romagnola sfuggente, la denominazione non è offensiva ma vogliamo valorizzare giovani per le loro qualità e la loro bellezza, nel massimo rispetto, con quel suo modo di fare per cui tutti la vorrebbero ma che è difficile da conquistare".

Ermanno Pasolini