La poetessa Caterina Tisselli premiata dal maestro Pisante

La poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli è stata premiata dal maestro Michele Pisante di Mariano Comense, grande esperto di arti marziali e presidente dell’Accademia Sant’Ambrogio Inazuma Ryu. Il conferimento del premio è stato fatto ufficialmente dinnanzi agli allievi accademici provenienti da ogni parte d’Italia, radunati presso gli stabilimenti balneari Bagno Guerrino e Bagno Gino sulla spiaggia di San Mauro Mare, gestiti dal titolare Gianni Ottaviani e dal figlio Stefano. Alla Tisselli il maestro e carabiniere in congedo Michele Pisante, ha conferito la statuetta in bronzo raffigurante un carabiniere sentinella quale riconoscimento da parte di tutta l’Accademia Nazionale, per le sue poesie dedicate in più occasioni proprio all’operato ed al personale dell’Arma dei Carabinieri. La poetessa Caterina Tisselli ha ringraziato il maresciallo Michele Pisante per il dono e ha ricambiato donando all’Accademia la sua diciassettesima raccolta di poesie dal titolo "L’itinerario del Cuore". Nonostante le condizioni meteo non proprio ideali, nell’ultimo fine settimana gli appassionati di arti marziali hanno vissuto momenti importanti sulla spiaggia di San Mauro Mare, dove gli allievi dell’Accademia Sant’Ambrogio Inazuma Ryu hanno effettuato un allenamento in trasferta collettivo ed affinato le tecniche assieme al maestro Michele Pisante (10° Dan).

g.m.