La polemica sugli eventi: "Grande festival in arrivo"

Il centro muore senza eventi e le attività finiscono per agonizzare, ha lamentato il titolare del ristorante Semplice in via Zeffirino Re, aperto nell’estate del 2021 e che il 9 marzo chiuderà i battenti. Un j’accuse all’amministrazione comunale a cui vengono rinfacciati immobilismo e scarsa propensione a coinvolgere le attività.

Come replica l’amministrazione comunale che dal Comune vede nelle strade adiacenti rinfoltirsi le vetrine spente con un crescente senso di degrado urbano? "Va fatta una premessa. ll sistema del commercio sta attraversando una profonda trasformazione – afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari –. Limitarsi a scattare istantanee di una realtà in continua e impetuosa evoluzione non aiuta né a comprendere la direzione che stiamo prendendo né a individuare soluzioni utili per tutti".

"Assistiamo – prosegue – alla chiusura di attività tra loro molto diverse: da un marchio internazionale del lusso, settore in contrazione in tutta Europa, a un esercizio pubblico che ha avuto una breve e discontinua vita. Presentare queste due situazioni come espressione dello stesso problema e, al tempo stesso, come simbolo della crisi del centro di Cesena non rende giustizia a chi, con coraggio, continua a innovare e portare avanti la propria attività, né a chi decide di aprire un nuovo esercizio, magari in un settore, come le librerie, spesso dipinto come in crisi".

"Il centro storico - rimarca Plumari – è per noi una priorità, lo riteniamo il luogo di tutte e tutti, cesenati ma non solo, e proprio per questo è al centro di importanti investimenti di rigenerazione, frutto anche delle richieste delle associazioni di categoria del commercio. Tra i principali interventi: 15 milioni di euro per il nuovo palazzo Roverella, oltre sette milioni per la nuova pinacoteca, tre milioni per la nuova Casa della Musica, un milione per il nuovo museo archeologico. A questi si aggiungono i tre milioni già investiti per la riqualificazione delle tre piazze, interventi pensati per rendere il centro storico sempre più attrattivo, anche per chi arriva da fuori. Inoltre ci stiamo impegnando per mettere in campo una programmazione annuale di eventi di qualità e, in particolare, e per portare a Cesena un festival di respiro nazionale, capace di richiamare visitatori da tutta Italia".