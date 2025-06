La Polizia di Stato nelle scuole per parlare di sicurezza stradale

La Polizia di Stato per compagna di banco, per parlare con gli alunni di sicurezza stradale a 360 gradi. Nell’anno scolastico 2024-2025 gli uomini e le donne della Polizia stradale di Forlì e di Bagno di Romagna hanno, infatti, tenuto incontri in 20 scuole di ogni ordine e grado della provincia, incontrando oltre 1.000 tra alunni delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. E ciò sempre con un obiettivo ben chiaro: promuovere il valore della sicurezza quando si guida un’auto, una moto o quando si è in sella a una bici, partendo dalla corretta percezione del pericolo e dalla conoscenza dei comportamenti corretti da adottare. In base all’età, sono stati toccati svariati argomenti: dai rischi legati all’uso di smartphone e dispositivi sonori, come cuffie e auricolari, durante la circolazione, all’importanza dell’uso del casco e del rispetto reciproco tra pedoni e veicoli durante l’attraversamento stradale, per finire con le norme di comportamento e la guida in stato di alterazione psicofisica.

Sono stati, altresì, impiegati supporti innovativi, come video sviluppati in sinergia con il Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma o occhiali che simulano l’effetto di ebrezza alla guida, da usare lungo un percorso disegnato su di un tappeto esperenziale per percepire in prima persona i rischi che si corrono guidando dopo aver bevuto alcolici o assunto stupefacenti. Non sono mancate, per i più piccoli, foto in sella alla moto della Polizia stradale e gadget personalizzati, come mini-patenti e adesivi della Polizia di Stato, per rendere indimenticabile l’incontro con i loro amici poliziotti.

gi. mo.