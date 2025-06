La polizia locale di San Mauro Pascoli sbarca su Facebook

Da sabato 31 maggio la Polizia Locale del Comune di San Mauro Pascoli è attiva anche sulla omonima pagina Facebook. La pagina è finalizzata principalmente a fornire informazioni utili ai cittadini in materia di chiusura strade per eventi, manifestazioni, lavori; allerte meteo ed anche a far conoscere il lavoro svolto dalla Polizia Locale e i vari modi in cui può essere utile alla cittadinanza. Tutti sono stati invitati dal comandante Cristiano Antonini a seguire la pagina e invitare altri a farlo. Attraverso la pagina non è possibile inviare segnalazioni o richieste di intervento, per le quali dovranno essere utilizzati i tradizionali canali quali la mail, il telefono o le segnalazioni attraverso il portale del Comune o segnalazioni scritte. In caso di urgenza si chiama il 112.