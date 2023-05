La Pop art di Ceccarelli per ’amare il nostro mondo’

"Love your world!" è il titolo della mostra di Maurizio Ceccarelli che sarà inaugurata venerdì alle 17, nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" di Cesenatico. L’esposizione, curata da Francesca Caldari e promossa dal Comune, si articola in una trentina di opere, tra dipinti e sculture, accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci e dai richiami Pop, ma soprattutto dalla poetica che sottintende la creazione, quella di "educare" lo spettatore. Il titolo imperativo della mostra anticipa i contenuti e il messaggio che l’artista vuole lasciare indelebile e impresso sui visitatori. È un messaggio forte e di impatto, come lo sono appunto i colori accesi delle sue opere. Ceccarelli è da sempre schierato con la sua arte nella difesa dei diritti, è sensibile ai temi degli attentati terroristici e della lotta per la difesa del pianeta. L’artista imolese è noto anche perchè strappa i manifesti dai muri, li riporta direttamente sulla tela e sulle sculture, incollandoli e lavorandoli, dandogli una nuova vita e trasformandoli in opere d’arte. Ci sono carte, poster, tessuti ricercati e raffinati provenienti da Francia e Giappone, colori acrilici e resine, in una tecnica molto apprezzata dagli estimatori di Ceccarelli. Per certi aspetti la vivacità dei colori in realtà può essere considerata "un’esca" per catturare i visitatori, i quali poi si soffermano con più attenzione, scorgono sguardi penetranti e intensi, messaggi che si trasformano in dialoghi fra artista e spettatori.

Negli ultimi anni l’attenzione di Ceccarelli, noto anche per le sue malinconiche geishe, si è focalizzata maggiormente sull’esecuzione di sculture, realizzate in vetroresina e decollage, con una forte impronta derivante dalla Pop Art. L’artista enfatizza la dolcezza trasmessa dagli animali e li personalizza con l’utilizzo di immagini sovrapposte di personaggi, come supereroi, fumetti, cartoni giapponesi, ma anche carte e tessuti rinvenuti nei mercatini. Dietro a questa esplosione di colori, le sculture evocano un messaggio forte ed importante, centrato sulla lotta per la tutela del pianeta e degli animali in via d’estinzione. Nella sua attività Maurizio Ceccarelli è in cerca di continue sperimentazioni e ¬realizza opere utilizzando materiali presenti in natura, come gli alveari delle api, grazie ai quali è stata realizzata l’opera manifesto dell’esposizione dal titolo "Rinascita", che è un inno alla salvaguardia del nostro ecosistema. "Love your world!" rimarrà allestita fino al 16 luglio: sino all’11 giugno il sabato e la domenica, dal 17 giugno tutti i giorni.

g.m.