La premiazione: "Iniziativa preziosa, scrittura e lettura formano cittadini consapevoli"

Una platea gremita, con studenti, professori, dirigenti e gli ospiti di onore della nostra iniziativa. Cronisti in Classe, edizione 23ª, è giunta anche quest’anno alle battute conclusive si è chiusa ieri con la festa finale e le premiazioni delle scuole nella bella cornice del Palazzo del Capitano. Centocinquanta ospiti coloravano la sala, e sul palco, c’erano loro: i partner fedeli del Campionato di Giornalismo. Si tratta di Confcommercio Cesenate e Iscom, Confcooperative Romagna, Centrale del Latte di Cesena e Broker Golinucci Assicurazioni. A condurre la mattinata il capo cronista della Redazione di Cesena, Emanuele Chesi. Al suo fianco il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. "Siamo molto soddisfatti dei lavori che gli studenti hanno realizzato – ha detto il capo cronista del Resto del Carlino di Cesena, Emanuele Chesi –, gli articoli degli studenti sono stati pubblicati nelle nostre edizioni e crediamo che questo sia stato un arricchiemento anche per noi e un’apertura a nuove sensibilità e realtà". "Questo è un bellissimo progetto che voi studenti avete avuto occasione di fare assieme alla scuola – ha detto il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole medie presenti – un grazie va anche alla redazione del Resto del Carlino. Forse alcuni di voi diventeranno giornalisti o lavoreranno nel mondo dell’informazione, in ogni caso continuate ad informarvi, e ad informarvi bene".

Gli sponsor hanno ribadito poi l’importanza delle notizie, della lettura e della scrittura. "L’importante – ha detto Lorenzo Golinucci di Broker Golinucci Assicurazioni – è non fidarsi di tutto quello che si legge sui social, e approfondire le notizie incrociando le fonti. Informarsi è utile e serve a crescere e ad imparare". "La nostra realtà – ha aggiunto poi Daniele Bazzocchi, direttore della Centrale del Latte di Cesena – è presente sul territorio da tanti anni. Quella di Cronisti in classe è un’iniziativa che noi appoggiamo perché è costruttiva e insegna molto ai giovani".

Nella mattinata di ieri, al Palazzo del Capitano, sono state offerte a tutti i presenti merendine da Confcooperative, yogurt dalla Centrale del Latte e biglietti omaggiati da Brn Bike Village di Forlimpopoli. "Gli studenti si sono avvicinati alle notizie – ha detto Andrea Pazzi, direttore di Confcooperative Romagna – e hanno sviluppato il loro spirito critico. Scrivere è molto importante, leggere è altrettanto importante. La nostra lingua, come tutte le lingue, è una lingua viva, ma se non la rinnoviamo e non la stimoliamo continuamente, le parole si perdono nel tempo". "Il Resto del Carlino con questa iniziativa – ha concluso il presidente di Confcommercio Cesenate Augusto Patrignani – aiuta a far passare il messaggio che l’informazione è indispensabile. Viviamo in un’epoca di social network e intelligenza artificiale, e la possibilità di leggere le notizie e scrivere in maniera consapevole è un vantaggio per tutta la società".