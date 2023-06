la presentazione

Oggi alle 21 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, l’autore Matteo Bussola presenterà il suo libro, in anteprima nazionale, "Un buon posto in cui fermarsi". Il romanzo, edito da Einaudi e pubblicato dopo il formidabile successo de "Il rosmarino non capisce l’inverno", racconta le fragilità maschili, senza stereotipi, con schiettezza e umanità. La storia toccante di un uomo che trova il coraggio di inseguire le proprie aspirazioni e di costruire il suo sogno. Un padre in neuropsichiatria con il figlio impara ad accogliere la ferita di chi ha messo al mondo. Un anziano marito, prendendosi cura della moglie malata di Alzheimer, si domanda che cosa rimanga di una relazione quando chi amiamo sparisce, anche se possiamo ancora toccarlo.