La preside di Geometri "Soluzione per evitare lo smembramento"

Se non a un vero e proprio lieto fine, potrebbe volgere almeno a un compromesso gradito a tutti la querelle sul trasferimento di metà classi dell’ex Geometri nel nuovo edificio costruito in via Savio. Ieri mattina la dirigente dell’Istituto ‘Garibaldi-Da Vinci’ Luciana Cino ha interloquito con il presidente della Provincia Enzo Lattuca per mettere sul campo un’alternativa che scongiuri lo smembramento della scuola che da qualche anno ha visto un incremento delle matricole. A parlarne è la preside stessa, che fino a ora aveva preferito non commentare la vicenda. "Lattuca ha preso atto della problematicità che comporterebbe l’ipotesi da lui indicata e dopo l’incontro con i docenti e le famiglie si è reso disponibile a vagliare eventuali altre soluzioni, volte all’interesse di tutte le scuole coinvolte che giustamente reclamano attenzione". Le aule lasciate libere dall’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio nel terzo piano dell’Istituto ‘Serra’, in via De Gasperi, sono infatti destinate al Professionale ‘Versari-Macrelli’, costretto da anni a fare i conti con gravi carenze di spazi e relativi disagi, aggravate dall’expolit delle iscrizioni con tanto lista di attesa.

"Mi sono fatta portavoce di una proposta avanzata dai nostri docenti che ritengo seria e praticabile e che andrebbe incontro alle istanze di tutti quanti — prosegue —. Non posso anticipare di più per rispetto a chi dovrà prendere una decisione in merito. Lattuca ci darà una risposta lunedì. Sono fiduciosa: si tratta di una mediazione che permetterà a tutti di iniziare con serenità l’anno scolastico". La nuova palazzina sorta all’interno del campus del ‘Garibaldi-Da Vinci’, che rappresenta il primo investimento di edilizia scolastica portato a termine dalla Provincia dal 2008, consta di 15 nuovi ambienti, di cui quattro destinati ai laboratori. Ma non basta di certo ad accontentare le esigenze di spazio delle due scuole che anni fa si sono fuse in un’unica segreteria didattica. "E’ vero che abbiamo a disposizione un nuovo fabbricato, ma è di piccole dimensioni. Basti pensare che la nostra sede storica conta 24 aule e all’Agrario abbiamo complessivamente 35 classi, a oggi dobbiamo trovare sistemazione per 11 di queste", evidenzia Luciana Cino.

Sul trasloco di ex Geometri dicono la loro anche Luca Lucarelli, coordinatore di Fratelli d’Italia di Cesena e Nicholas Pellegrini di Gioventù Nazionale provinciale. "Come è possibile avere una visione così miope? Non si può affrontare ogni estate questo ‘mercato delle aule’ che coinvolge più istituti. Non è una problematica nuova, eppure ci ritroviamo sempre di fronte allo stesso problema. E se consideriamo che nei fondi del Pnnr non sono previsti adeguamenti strutturali per l’ampliamento di queste scuole, ormai siamo all’assurdo".

Francesca Siroli