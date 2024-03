La prigionia di papa Chiaramonti. Le storie riemerse dall’alluvione

(dalla prima pagina)

Sono alcuni dei particolari contenuti nel volume Pio VII, il papa prigioniero di Napoleone. Storia di violenze fisiche e morali durante la sua prigionia a Savona e a Fontainebleau, Cesena, Stilgraf, 2024, opera di don Silvio Bersani (1920-2006), smarrita e ritrovata a seguito degli eventi alluvionali. Il sacerdote cesenate, che nutriva un particolare affetto per questo eroico pontefice e che visse gli ultimi anni a Santa Cristina, era rimasto colpito dalla Storia del papa Pio VII di Alexis- François Artaud de Montor pubblicata a Parigi nel 1836. Don Silvio estrae dall’ampia opera le sezioni dedicate alle impietose angherie e alle terribili sofferenze patite da Chiaramonti, soffermandosi su dettagli che vivacizzano la narrazione, fino alla realistica descrizione della vita quotidiana del prigioniero, costretto a sistemazioni in luridi luoghi e a indegne umiliazioni: che il papa sopportò con fede, coraggio e pazienza, con una libertà interiore che fruttò quella esteriore e la vittoria finale. A partire dalla celebre risposta data al generale Radet dopo che i soldati francesi avevano divelto a colpi d’accetta le porte del Quirinale ed erano giunti fino alla stanza dov’era Chiaramonti; di fronte all’ingiunzione di rinunciare agli Stati pontifici, il papa esclamò: "Non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo!"; questa scena fu magnificamente immortalata da Paolo Stoppa nel film Il marchese del Grillo. Dopodiché Chiaramonti, indossato l’anello che il predecessore Pio VI Braschi aveva al dito quando morì prigioniero a Valence (ma gli sarà sequestrato anche quello), fu arrestato e condotto via, con solo gli abiti che indossava. Non mancano ilarità, contegno, ironia e sorrisi nei dialoghi e negli episodi vividamente rappresentati: come una sosta alle 3 di notte, dopo 19 ore di viaggi, in una meschina locanda di Radicofani, dove il cardinale Pacca – il solo autorizzato ad accompagnare il papa – aiuta la serva a fare il letto per il pontefice. O la scena con Chiaramonti che mostra a Radet la sola moneta che possedeva esclamando: "Di tutto il mio principato, vedete quel che ora possiedo". Quando il generale gli chiede come sta, lui risponde: "Noi stiamo bene, Nostro Signore sofferse molto di più". Napoleone tenta in ogni modo di corromperlo ma Pio VII è irremovibile: "Per noi nulla chiediamo all’imperatore, nulla più ci resta da perdere. Tutto abbiamo sacrificato ai nostri doveri. Siamo vecchi, senza bisogni: quale considerazione particolare potrebbe dunque farci deviare dal sentiero che la nostra coscienza ed i nostri doveri ci hanno prescritto, o farci desiderare la più lieve cosa per noi? Non vogliamo pensioni, non vogliamo onori. Vi furono altri papi più poveri di noi!". Più si approfondisce la statura di papa Chiaramonti, più se ne esce ammirati.

Marino Mengozzi