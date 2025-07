La prima Comunità Energetica è realtà, domani la presentazione

A San Mauro Pascoli, domani, in piazza Mazzini, alle 21, ’Energia in Comune’, serata di presentazione pubblica della prima Comunità Energetica di San Mauro Pascoli. Durante l’evento interverranno il sindaco Moris Guidi, il presidente della Cer Gianluca Evangelista e il presidente di PlanGreen Paolo Pizzolante. Nel corso della serata saranno illustrate tutte le informazioni utili e le modalità di adesione per i cittadini. L’evento sarà arricchito dall’esibizione di Roberto Mercadini, con un monologo ideato per l’occasione e dedicato al tema della sostenibilità ambientale.

Dice il sindaco Moris Guidi: "Sarà un’occasione importante per illustrare alla cittadinanza cosa significa davvero fare parte di una Comunità Energetica e quali benefici concreti porterà a San Mauro Pascoli. La costituzione della nostra Cer è una delle prime esperienze del genere in Emilia-Romagna, un progetto iniziato dalla precedente Amministrazione che ha preso finalmente forma in questi ultimi mesi. Si tratta di un’opportunità concreta per cittadini, imprese e realtà pubbliche, che potranno aderire in modo gratuito e senza vincoli, contribuendo insieme a un modello energetico più sostenibile".

L’associazione che gestirà la Comunità Energetica di San Mauro Pascoli è stata costituita il 17 aprile scorso in municipio e l’iscrizione alla stessa da parte dei cittadini, che usufruiranno di un bonus economico annuale, sarà del tutto gratuita e senza alcun vincolo. La Cer di San Mauro Pascoli prevede la realizzazione, a opera della società Plan Green S.r.l., di 10 impianti fotovoltaici sulle coperture di altrettanti edifici comunali, oltre a un ulteriore impianto fotovoltaico sulla copertura della Casa dei Nonni Domus, di proprietà dell’Asp del Rubicone.