La prima donna a capo del Pri: "Porterò i giovani dentro il partito"

Per la prima volta nella storia del partito repubblicano di Cesena, il segretario comunale è una donna. La direzione dell’ unione comunale e della consociazione ha eletto Romano Fabbri segretario della consociazione comprensoriale e Sara Biguzzi segretario della Unione comunale di Cesena, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente Africo Morellini e di Luca Ferrini, segretario ad interim della Unione comunale, nonché assessore nella giunta guidata da Enzo Lattuca.

Per Romano Fabbri è un ritorno in pista. "Sono entrata nel partito un anno fa – afferma invece Sara Biguzzi – durante la campagna elettorale per le politiche nell’opera per costituire sul territorio il terzo polo con candidato al collegio uninominale di Forlì-Cesena Luca Ferrini. Il mio obiettivo assumendo l’incarico è di coinvolgere i giovani per portare nuova linfa al partito. Sono iscritta all’università e ho avviato una attività imprenditoriale. Abito a Forlì, ma sto cercando un’abitazione a Cesena dove sono di casa da sempre per i rapporti con i miei parenti".

Nel documento politico della direzione è tracciata la linea politica del Pri, anche in vista delle comunali del 2024. "La nostra proprosta è di una alleanza democratica con scelte di schieramento chiare e scelte politiche libere da vincoli ideologici. La direzione riafferma la volontà politica di rilanciare con forza il progetto del terzo polo".

"Alla nostra città e al nostro Paese – prosegue il documento del Pri – serve un’intesa tra sensibilità contigue e diverse. Esiste per il terzo polo uno spazio politico, a prescindere dalle dichiarazioni dei leader nazionali, che è lo stesso nel quale da sempre si riconosce il Pri e i repubblicani di Cesena favoriranno ogni iniziativa tesa a realizzare alleanze per il terzo polo".