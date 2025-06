La prima edizione di Bikini con dj Tony è un successo

Grande successo al bar tabaccheria L’Isola del Caffè in piazza Falcone nel quartiere Cesare di Savignano per la prima edizione di Bikini con dj Tony D. Hanno detto i titolari Matteo e Simone Forti: "E’ stato bello vedere insieme tanti giovani e famiglie con i bambini divertirsi, ridere e scherzare. Ci saranno sicuramente prossimamente altri eventi per divertirsi in estate per chi non vuole prendere l’auto e andare fuori Savignano. Faremo serate anche in collaborazione con la consulta di quartiere".