La prima elementare di Villalta a cena insieme 50 anni dopo

A Cesenatico i compagni di scuola si ritrovano dopo mezzo secolo. La classe della prima elementare di Villalta dell’anno scolastico 1974-75, frequentata appunto da chi ha iniziato gli studi esattamente cinquant’anni fa, si è data appuntamento al ristorante pizzeria La Cuccagna, per celebrare questa ricorrenza e raccontarsi qualcosa delle loro vite trascorse e attuali. Sono le bambine e i bambini nati nel 1968, che oggi hanno tutti 56 anni. Come spesso accade in queste ricorrenze, non tutti erano disponibili nella data fissata, ma erano comunque presenti in tanti e sono Marco Bissoni, Orietta Casavecchia, Leonardo Righi, Marta Righi, Edi Ridolfi, Stefano Roversi, Cristina Romagnoli, Fiammetta Collini, Massimo Magnani, Massimiliano Minotti, Franco Fucci e Andrea Vincenzi. I partecipanti per una sera hanno riportato indietro il calendario di cinquant’anni, quando ancora la maggior parte delle macchine fotografiche aveva il rullino per le foto in bianco e nero, come quella utilizzata per immortalare il loro primo giorno di scuola. Fra di loro, che hanno vissuto cinque anni nella piccola scuola affacciata sulla via Cesenatico, c’è chi ha continuato a vedersi saltuariamente, ma c’è anche chi si era perduto di vista. Del resto le scelte delle scuole medie e superiori, le decisioni su quale lavoro fare ed eventuali trasferimenti di abitazione, sono tutti elementi che incidono molto sulla possibilità o meno di incontrarsi. Ed è anche e soprattutto per questo motivo, che è stato importante riunire la prima elementare di Villalta a distanza di cinquant’anni e ricordare, fra gli altri, la maestra Ines Sirri.

g. m.