La prima nata di Gatteo a Mare ha compiuto 101 anni

Il 2 settembre 2024 ha festeggiato 101 anni, Primula Foschi, la prima nata di Gatteo a Mare, che rappresenta il ’monumento vivente’ di questa località fondata nel 1921 e che nel 1923 aprì con la prima stagione balneare. Primula, un nome altamente significativo che, resistendo alle leggi del tempo, porta con sé quasi tutto il secolo ‘900 e anche gli anni Duemila con straordinaria forza e lucidità. E’ stata festeggiata da tutti i familiari e parenti con l’affetto di sempre. "Arrivare a questa età - ha detto commossa Primula - circondata dall’affetto dei propri cari e sentirsi ancora utile e importante per qualcuno, è il segreto per vivere più a lungo e io lo auguro a tutti". Il destino ha voluto che Primula entrasse nella storia di Gatteo a Mare, con padrini il notaio Paolo Mastri e la sua consorte, la maestra Ida Pedretti che organizzarono a Gatteo a Mare una festa per il lieto evento. "Sono nata sulla spiaggia ancora deserta, selvaggia e incontaminata; la mia casetta con due camere da letto e una grande cucina fu costruita sopra una duna da mio nonno Salvatore Foschi (primo cittadino di Gatteo a Mare). Illuminavano la zona dei lampioncini a petrolio e quando i marinai venivano a riva con le loro barche si fermavano a mangiare nella piccola foresteria, gestita da mia zia e dal nonno". Poi vennero i primi insediamenti, case, servizi e capanni in legno, progenitori degli odierni stabilimenti balneari.

Edoardo Turci