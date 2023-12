La prima opera di Gerbino, un romanzo fantasy su una città ‘spaccata’

Ho letto il libro di Gaetano Gerbino dal titolo "A destra e a sinistra del HON": è un romanzo di formazione del genere fantasy. In un’epoca e luogo indeterminati, su un altopiano sorgeva una grande città, che venne divisa in due da una enorme e profonda voragine. HON, provocata da un tremendo terremoto. Tre adolescenti ribelli, con l’incoscienza della loro gioventù decidono.di lasciare la propria parte di città e di andare nell’altra: volevano lasciare una città, priva di prospettive, un paese-caserma,di asfissiante egualitarismo e conduzione Sebbene l’impresa fosse ardua, pericolosissima,tentarono di superare la voragine con tre aquiloni da loro costruiti. e ci riuscirono .Trovarono l’altra metà della città molto diversa, governata da un sistema vivace, sia pur corrotto e mafioso. Non vado avanti, lascio ai lettori il piacere di conoscere il seguito. il libro è affascinante sotto molti aspetti. Una scrittura chiara e diretta, attraente perché apparentemente semplice . Il lettore è spinto a seguire le avventure dei tre eroi e sopratutto a districarsi in un intreccio di affari difficili , di amori e intrighi, persino di avventure giudiziarie e trame politico-illegali. L’amicizia è il leitmotiv che lega i tre giovani e che alla fine vince su tutto. La descrizione di quel tipo di capitalismo mafioso mi ricorda certe pagine di Sciascia e comunque si intravede qual’è il pensiero dell’autore: esso comunque non incide sull’impianto del romanzo. Il lettore è spinto a leggere, si appassiona perchè con molta maestria l’autore sa concatenare eventi e sentimenti, creando anche momenti di suspence. A tratti suscita in chi legge quella febbre che ti condiziona ad andare avanti e avanti per capire come va a finire. Mi sorprende che questo intreccio sia così ben solido, come se l’autore avesse un lungo passato di romanziere. Invece questo è il suo primo libro e spero ne scriva altri e perché no? Ancora sulle avventure dei tre non più adolescenti.

Felice Milella