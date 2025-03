La Primavera aspetta l’Udinese fanalino di coda

Guardando la classifica si notano subito i 18 punti di distacco fra il Cesena e l’Udinese fanalino di coda, ma adesso che mancano solo dieci giornate alla conclusione del campionato conta molto quanta energia c’è ancora nelle gambe e quanto si riesce a tenere a bada la pressione. I friulani si presentano oggi con la difesa assolutamente più battuta del campionato: sono addirittura ottanta le reti subite ed appena ventisette quelle messe a segno. In questa fase ormai conclusiva del campionato diventa sempre più importante subire meno reti, cosa che nelle ultime due giornate al Cesena è riuscita. Allo stesso modo conta molto anche saper tenere i risultati subendo meno rimonte quando si riesce a portarsi in vantaggio. Nicola Campedelli può contare su tutti i ragazzi che durante la settimana allena, ormai è consolidata la disposizione tattica che prevede la difesa a quattro con un centrocampo a tre dietro ad un trequartista e alle due punte. Per il ruolo di portiere in questa stagione si sono alternati Veliaj e Montalti che sembra favorito per essere titolare anche oggi. La linea dei quattro difensori, dando per confermati Gallea e Valentini al centro, dovrebbe prevedere Pitti a sinistra mentre a destra potrebbe essere scelto Davide Zamagni. In mezzo al campo possibile che Ronchetti sia la mezzala di destra con Riccardo Campedelli al centro mentre a sinistra Ghinelli e Cqstorri sono in lizza con le stesse possibilità. Dietro agli attaccanti possono agire Giovannini e Ghinelli, l’attacco con Perini e Coveri favoriti può contare anche su Tosku e Papa Wade. Intanto negli incontri disputati ieri sono maturati risultati favorevoli: l’Empoli ha pareggiato sul campo della Cremonese. L’incontro fra Cesena e Udinese è in programma a Martorano, alle 13.

Roberto Daltri