La Primavera beffata sul finale . Tiene testa al Sassuolo ma perde

SASSUOLO 2 CESENA 1

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Corradini, Benvenuti, Barani; Leone, Tomsa (1’ st Lopes), Cardascio (28’ st Seminari); Bruno (36’ st Vedovati), Knezovic (12’ st Minta); Sandro (36’ st Daldum). All.: Bigica.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (1’ st Arpino), Gallea, Valentini, Domeniconi; Ronchetti (30’ st Abbondanza), R. Campedelli, Castorri; Ghinelli (24’ st D. Zamagni); Perini (30’ st Tosku), Coveri (36’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli.

Arbitro: Silvestri di Roma 1.

Reti: 16’ st Coveri, 21’ st Bruno, 49’ st Leone.

Note: ammoniti Leone, Tomsa, Gallea; angoli 5-3 per il Sassuolo.

Adesso cominciano ad essere davvero troppi gli episodi che girano per il verso sbagliato, troppi i gol subiti in generale e negli ultimi minuti in particolare.

Ancora una volta la squadra allenata da Nicola Campedelli esce dal campo con la consapevolezza di avere disputato una gara nel complesso buona e di aver tenuto fino all’ultimo secondo testa al Sassuolo campione in carica ma senza raccogliere punti.

Il Cesena aveva iniziato nel modo giusto, già al 5’ Coveri si presenta davanti a Scacchetti che si salva in due tempi.

Al 20’ Veliaj controlla con qualche affanno il cross di Bruno, al 22’ poi Veliaj non ha difficoltà nel parare il colpo di testa di Corradini. Al 42’ il Cesena arriva davvero ad un passo dal vantaggio quando Baranu respinge sulla linea di porta dopo una azione piuttosto concitata.

Il risultato si sblocca al 16’ della ripresa, Coveri stringe al centro da sinistra e serve Ghinelli che gli restituisce la palla, il destro liftato dell’attaccante del Cesena trafigge Scacchetti sul secondo palo.

Il vantaggio però dura troppo poco, al 21’ Minta salta Gallea e centra da sinistra, Sandro col suo velo favorisce l’inserimento di Bruno che pareggia.

La gara resta viva ma non ci sono vere occasioni fino al recupero che viene segnalato in tre minuti, poi crampi a Gallea e altro spingono Silvestri ad arrivare al 49’ quando da Angolo Daldum trova la deviazione da dentro l’area, Veliaj respinge corto e il secondo tocco di Daldum premia il Sassuolo. Finisce con un’altra beffa.

Il prossimo impegno per Valentini e compagni è in programma per venerdì prossimo alle 13 sul terreno di Martorano con avversario l’Atalanta.

Questi i risultati dell’ultimo turno: Juventus-Udinese 3-2; Inter-Genoa 4-0; Cremonese-Milan 1-1; Empoli-Atalanta 0-1; Lecce-Monza 1-2; Cagliari-Torino 2-1; Sampdoria-Verona 1-1; Bologna-Fiorentina 1-3; Roma-Lazio 1-0.

Ecco la classifica aggiornata: Roma 46; Fiorentina 44; Inter e Sassuolo 43; Milan e Juventus 37; Lazio e Verona 32; Genoa 31; Lecce 30; Cagliari, Torino e Cremonese 29; Monza 28; Atalanta 27; Cesena 24; Empoli 23; Bologna 20; Sampdoria 16; Udinese 10.