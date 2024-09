La Primavera incontra il Bologna. Bianconeri a caccia dei primi punti

Torna il campionato Primavera e per il Cesena di Nicola Campedelli, oggi, è in programma una delle gare più sentite visto che l’avversario sarà il Bologna allenato da Claudio Rivalta. Alle 13, al Centro Sportivo Crespellano, i bianconeri come primo obiettivo avranno quello di togliere dalla colonna dei punti lo zero, finora infatti le prestazioni non sono mancate, i gol segnati sono già 4 ma quello che determina la classifica sono le nove reti finora incassate e le tre sconfitte subite. La squadra felsinea attualmente si trova a centro classica con 4 punti, frutto di una vittoria, quella netta ai danni del Genoa, un pareggio, quello dell’esordio sul campo dell’Inter, una sconfitta subita nell’ultimo turno disputato quando il Bologna ha perso per 2 a 1 sul campo della capolista Roma. Campedelli deve decidere se optare per la difesa a tre anche per rafforzare il centrocampo e avere più copertura sugli esterni o partire con la linea difensiva a quattro. Ad ogni modo più del numero di difensori, più della disposizione tattica, serve maggiore attenzione in fase difensiva, vanno evitati alcuni errori individuali visti nei primi tre turni e molta concentrazione specie nei minuti finali, quelli che sono stati fatali nei match disputati con Fiorentina e Sassuolo. È ora insomma di raccogliere magari qualche complimento in meno da parte degli avversari e portare a casa punti, quelli che servono a rafforzare la fiducia nei propri mezzi.

Roberto Daltri