La Primavera inizia con un pareggio. Wade spreca e si fa parare il rigore

CESENA 0 BOLOGNA 0

CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Casadei, Ribello, Mattioli; Biguzzi, Bertaccini (31’ st Gabriele), Brigidi; Carbone (31’ st Berti); Galvagno (22’ st Rossetti), Papa Wade (43’ st Lantignotti). All.: Campedelli.

BOLOGNA (4-3-1-2): Happonen; Puukko, Jaber, Tomasevic, Nesi; Ndiaye (9’ st Mazzetti), Nordavall (27’ st Krasniqi), Lai; Toroc; Sadiku 9’st Castaldo), Ferrari (39’ st Negri). All.: Morrone.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Note: ammoniti Jaber, Mattioli; spettatori 250 circa; angoli 8 a 3 per il Cesena; recupero 4’ tutti nella ripresa.

Inizia con un pareggio il campionato della Primavera di Nicola Campedelli. Buona l’impressione per quanto riguarda la condizione fisica e il pressing e un recupero palla anche molto alto, c’è da lavorare sugli automatismi in fase di attacco.

Nonostante il grande caldo le due squadre iniziano a buon ritmo, il Cesena spinge di più ma il primo a procurare una emozione è Ferrari al 13’ con un diagonale che si spegne sull’esterno della rete. Il Cesena risponde al 20’ quando Papa Wade non riesce a controllare in area e Galvagno viene anticipato da Happonen in uscita bassa. Al 37’ il Cesena riconquista palla e manda il tiro Carbone la cui mira è alta per questione di centimetri. Un minuto dopo tocca al Bologna arrivare al tiro: i pugni di Fontana respingono la botta di Sadiku.

Ad inizio ripresa Cesena di nuovo più intraprendente, al 2’ Happonen alza in angolo il colpo di testa di Papa Wade, al 4’ Ferrari tiene fede al suo cognome e va via in velocità, Fontana alza in angolo il suo bel destro. All’8’ Papa Wade entra in area da sinistra resiste al contrasto di Jaber che prova a fermarlo con le cattive e l’arbitro concede il rigore. Sul dischetto si porta lo stesso Papa Wade che calcia anche in modo potente ma Happonen intuisce l’angolo giusto e devia in angolo. Poco alla volta si capisce che non subire gol diventa il primo obiettivo da una parte e dall’altra e allora l’unica vera occasione da rete capita a Nesi sul quale Niccolò Fontana si fa trovare ben piazzato per respingere il suo destro da dentro l’area. Si chiude insomma senza reti, davanti agli occhi interessati di Filippo Fusco, direttore sportivo del Cesena. Un incontro sostanzialmente equilibrato, disputato su buoni ritmi che ha fatto capire che i giovani bianconeri hanno margini di crescita che possono fare ben sperare. Il prossimo impegno per i ragazzi di Campedelli è davvero di alto livello: venerdì prossimo infatti saranno impegnati sul campo dell’Inter campione in carica.

Roberto Daltri