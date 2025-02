La Primavera torna al successo, Empoli ko

CESENA 2EMPOLI 1

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Abbondanza, Gallea, Valentini, Pitti (27’ st Domeniconi); D. Zamagni (38’ st Ronchetti), R. Campedelli, Castorri; Giovannini (27’ st Ghinelli), Perini, Coveri (38’ st Tosku). All.: N. Campedelli.

EMPOLI (3-5-2): Biagini; Falcusan, Rugani, Mannelli (35’ st Lauricella); Moray (20’ st Monaco), Trdan (39’ st Barsotti), Huqi, Chiucchiuini (1’ st Matteazzi), El Biach; Popov, Pereira (20’ st Busiello). All.: Filippeschi.

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Reti: 16’ pt Davide Zamagni, 12’ st Davide Zamagni autorete, 13’ st Abbondanza.

Note: ammoniti Gallea, Moray, Chiucchiuni, Rugani; angoli 6 a 4 per l’Empoli; recupero 2’ e 5’.

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Nella gara forse più importante della stagione i ragazzi della Primavera hanno dimostrato quella caparbietà che molte volte da sola non è bastata, questa volta in aggiunta c’è stata concentrazione fino all’ultimo secondo per non farsi sfuggire tre punti che pesano davvero tanto. Il Cesena, si sa, ama cercare il gol, predilige il gioco offensivo e dopo soli undici minuti Perini si trova la palla buona per sbloccare ma non ha la mira felice. Poco male, al 15’ Castorri sfonda a sinistra, Biagini respinge il suo cross e Davide Zamagni con un pallonetto millimetrico porta avanti il Cesena. Poi il primo tempo scorre via con l’Empoli che prova a presentarsi dalle parti di Montalti ma senza riuscirci e il Cesena che cerca di non rischiare troppo.

Ad inizio ripresa Biagini, il migliore degli ospiti, si oppone alla botta da due passi di Perini, e così dal possibile raddoppio si arriva al pareggio: da calcio d’angolo Davide Zamagni e Trdan si fiondano assieme sulla palla, l’ultimo tocco, quello decisivo è di Zamagni. I toscani non hanno il tempo neppure per esultare infatti. Abbondanza al secondo tentativo riporta avanti il Cesena al 13’. Servirebbe il gol della sicurezza, lo sfiora Castorri al 32’, ma Biagini è ancora una volta attento, nel finale il brivido corre sulla schiena dei tifosi locali quando Monaco da ottima posizione di testa manda la palla a sorvolare di poco la traversa. Prossimo impegno per i ragazzi allenati da Nicola Campedelli sabato prossimo, alle 15, sul campo della Sampdoria.