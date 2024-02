"La priorità ora è sostenere il commercio"

Il sostegno al commercio e al turismo da parte di un’amministrazione per una città come Savignano sul Rubicone è fondamentale. Per questo la lista civica ‘Savignano Futura’, in vista delle elezioni comunali di giugno, sostiene sia necessaria una "forte necessità di rinascita del commercio locale, iniziando dalle attività di vendita al dettaglio, continuando con quelle di somministrazione di cibo e bevande con la valorizzazione dei prodotti locali". "Ritengo che la nostra città abbia grandi potenzialità – premette Lorenzo Sarti, candidato sindaco della lista civica appoggiata da tutta la coalizione di centrodestra – ma soprattutto che abbia il diritto per una riscossa commerciale al dettaglio. Nell’ultimo periodo ho avuto la possibilità di osservare e confrontarmi con diverse realtà del nostro paese e mi è stata trasmessa una forte carica di energia e di voglia di fare, che mi fa ben sperare. In accordo con tutta la coalizione, stiamo stilando progetti e idee per il rilancio del commercio e il turismo di tutto il nostro territorio".

Serve un piano integrato per il commercio con l’obiettivo: "Tante iniziative saranno messe in campo – continua Sarti – tra le quali un bando per la riduzione dei tributi locali o per un rimborso di una percentuale da concordare per le attività che eseguiranno interventi di rinnovamento dei locali, incentivando così il rinnovamento delle strutture. Ci impegneremo per la creazione di una Pro Loco o potenziando le associazioni esistenti. E poi un’azione di marketing e comunicazione del territorio incentrata sulla storia millenaria del nostro paese, tramite la programmazione di eventi culturali".

Quanto al tema delle vendite online, "diverse attività si stanno attrezzando come laboratori che possano continuare a promuovere e vendere il loro prodotto di persona – aggiunge – ma anche commercializzarlo online e adattare la propria attività al sistema". Un esempio: "Il territorio offre una ricca quantità di industrie con brand calzaturieri importanti, oltre a una scuola professionale specifica del settore – dice –. Sarà importante dialogare con queste realtà per portarle a sfruttare Savignano come vetrina per il loro lavoro tramite l’apertura di temporary store ed esposizioni di prodotti creativi sperimentali. Ci impegneremo a con tutte le associazioni di categoria e gli esperti del settore, in modo da ottenere una programmazione ottimale e logisticamente fattibile".

Ermanno Pasolini