La professoressa Ombretta Sternini presidente del Rotary Club Cesena

Paola Ombretta Sternini ha assunto la guida del Rotary Club Cesena per l’annata 2025-2026. In una serata intensa alla presenza dei soci del club ha accolto la consegna del collare, simbolo del passaggio tra i presidenti che guidano il sodalizio, da Norberto Fantini che ha tenuto le fila del club per l’annata 2024-2025.

Sternini, laureata in Lettere classiche, è stata insegnante di Italiano e Latino nei Licei fino al 2003 quando ha assunto il ruolo di guida di tutte le scuole del Sacro Cuore. Dal 1985 è presidente del Centro culturale “Campo della Stella”. "In un contesto liquido e frammentato come quello attuale - ha detto Ombretta Sternini - occorre stringere di più le relazioni in un’amicizia che si apre al mondo. Il Rotary significa infatti, senza retorica ma nella sostanza, uniti nel fare del bene”.

Per il territorio Ombretta Sternini ha messo in programma due contributi: la partecipazione in rete al restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’abbazia del Monte e l’acquisto di un ecografo portatile per le cure palliative, da effettuare dunque anche a domicilio, in collaborazione col Rotary di Savignano sul Rubicone.

Accanto ad una presidente donna (la terza per il club cesenate dal momento dell’apertura alla componente femminile) il coordinamento del Gruppo Consorti sarà affidato ad un uomo: Paolo Letizia, consorte della socia Roberta Fabbri.