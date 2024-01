La proiezione gratuita al Garibaldi

Oggi in occasione della "Giornata della Memoria", la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, al Teatro Garibaldi di Via Cavour a San Piero in Bagno, avrà luogo la proiezione del film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di e con Claudio Bisio. Ingresso gratuito. La pellicola è incentrata a "Roma, nell’estate 1943. La guerra attanaglia la Capitale e le bombe esplodono tutte intorno. In questo scenario quattro bambini condividono una grande amicizia".

Questa mattina anche i ragazzi della scuola media Manara Valgimigli ha potuto assistere alla stessa proiezione, mentre gli alunni del iceo Righi di Bagno tratteranno il tema a scuola impegnati nella settimana di educazione civica con vari incontri di cittadinanza attiva.