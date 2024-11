La promessa di Bulbi: "Vogliamo portare il territorio in Regione"

Il candidato alle regionali del Pd Massimo Bulbi, consigliere regionale uscente, ieri pomeriggio ha chiuso la campagna elettorale a Cesenatico. Avrebbe dovuto essere presente anche l’altra candidata Francesca Lucchi, assessora a Cesena, ma è ricoverata in ospedale. Bulbi l’ha chiamata per farle porgere l’applaudito saluto. L’appuntamento si è tenuto al Museo della Marineria dove si sono succeduti gli interventi del segretario di federazione e sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua, dei sindaci di Cesenatico Matteo Gozzoli e Cesena Enzo Lattuca.

Hanno preso la parola anche sindaci di San Mauro Pascoli Moris Guidi e di Roncofreddo Sara Bartolini. L’ultimo intervento è stato del candidato Massimo Bulbi. Erano presenti all’iniziativa i sindaci di centrosinistra del territorio. "È stata un campagna elettorale intensissima - dichiara il candidato consigliere regionale uscente Massimo Bulbi, ex presidente della Provincia e sindaco di Roncofreddo – in cui ogni giorno ho tenuto decine di incontri con cittadini, imprese, tessuto produttivo e sociale dai quali ho raccolto tante istanze ed esigenze. È stato grande anche il lavoro per comunicare quanto sia importante andare al voto e far comprendere come il governo della Regione penetri a fondo nella vita di tutti noi".

"Con il candidato presidente Michele de Pascale - aggiunge Bulbi – vogliamo una Regione forte per un territorio servito e sostenuto, come lo è stato in tutti questi anni di buongoverno del presidente Bonaccini. Io sono pronto ad offrire ancora il mio contributo e a portare le istanze del territorio in Regione".

Domani alle 16 al bar Roma di Mercato Saraceno incontro con il candidato alla presidenza Michele de Pascale e la sindaca Monica Rossi.