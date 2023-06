La promessa di Lollobrigida "I fondi per la ricostruzione? Saranno più di due miliardi"

"Ho ritenuto doveroso iniziare l’incontro con un minuto di silenzio in omaggio a chi non è riuscito a sopravvivere all’alluvione. E per ricordare i tanti danni che questa terra ha subìto". Sono le parole con le quali il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari ha commentato il forum organizzato all’interno del campus cesenate, dal titolo ‘Verso il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari’ al quale ha preso parte anche una significativa parte del Governo Meloni: sono intervenuti con video collegamenti il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, quella dell’Università e della Ricerca Anna Maria Berninhi, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e, in presenza, il ministro Francesco Lollobrigida, titolare del dicastero dell’Agricoltura. Ad accompagnarlo c’erano anche il vice ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, il presidente della IX Commissione permanente in Senato Luca De Carlo e la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "L’agricoltura – ha ripreso il rettore - che in Emilia Romagna ha un ruolo cruciale, è stata colpita pesantemente dal disastro: vogliamo dimostrare cosa può fare il mondo della ricerca per dare una prospettiva futura in grado di trovare soluzioni e mitigare i danni di fronte ad altri eventuali situazioni estreme come quelle che abbiamo appena vissuto".

Il ministro Francesco Lollobrigida, che ha sorvolato in elicottero le zone alluvionate, ha ribadito l’impegno del Governo: "Siamo tornati per cominciare a fare delle valutazioni non solo sui danni dell’emergenza ma anche su quelli strutturali: il rischio principale da scongiurare è l’abbandono del settore da parte di chi in queste condizioni non ce la fa a ripartire da solo. Dobbiamo intervenire rapidamente e con tutte le risorse e le possibilità che si possano mettere in campo perché questo non accada". Lollobrigida prima di raggiungere il campus aveva avuto anche un confronto con le associazioni di agricoltori e aveva fatto visita a Orogel: "Manca parte della produzione perché mancano gli approvvigionamenti a causa dei danni generati dall’alluvione. C’è il rischio di avere, al termine degli stoccaggi, una criticità per le produzioni invernali. Sono tutte questioni connesse che stiamo valutando insieme , grazie anche ai consigli di chi conosce le difficoltà di questa fase per capire, oltre i tanti interventi che abbiamo già messo in campo quali altri possano essere necessari: ovviamente il primo è trovare tutte le risorse economiche disponibili da mettere a disposizione come abbiamo fatto dal primo giorno". A proposito di risorse, il Ministro ha chiarito che dal suo punto di vista, sul tavolo finiranno molto più dei due miliardi di euro annunciati dal Governo nella prima fase dell’emergenza. Sul tema è intervenuta con una nota anche Alice Buonguerrieri: "Il ministro ha potuto nuovamente toccare con mano l’eccellenza delle nostre imprese. Lollobrigida ha anche sottolineato l’importanza che agricoltori e allevatori hanno nella manutenzione del territorio, soprattutto quello collinare e montano".

Luca Ravaglia