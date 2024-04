La protesta dei bagnini: "Il governo è in ritardo, grave danno per noi"

Oltre 400 operatori balneari dell’Emilia-Romagna hanno manifestato ieri a Roma assieme a 5mila colleghi provenienti da tutta Italia. Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti hanno portato i concessionari delle spiagge, per protestare contro l’incertezza per la scadenza delle concessioni a fine anno e la prospettiva di messa a bando, come stabilito dalla direttiva Bolkestein dell’Ue. Allo stato attuale non ci sono ancora i decreti attuativi per le gare e questo è un fatto molto grave, soprattutto alla luce del fatto che l’Unione europea cinque mesi fa aveva chiesto all’Italia come intendeva gestire questa partita, ma ancora non ha avuto una risposta da Roma.

Dopo l’idillio che ha portato alle ultime elezioni un massiccio appoggio a Fratelli d’Italia e all’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, proprio da parte dei balneari, in virtù delle promesse fatte sulla difesa della categoria, adesso nel mirino finiscono il Governo e la premier. Dal nostro territorio, dove ci sono 170 stabilimenti balneari a Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare, c’è stata una massiccia partecipazione, con 140 imprenditori saliti su due pullman e su un treno, per raggiungere la capitale e manifestare. In testa il presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, Simone Battistoni, il quale è anche presidente regionale di Sib Confcommercio Emilia-Romagna e vicepresidente nazionale del maggior sindacato della categoria. Per l’Emilia-Romagna sono intervenuti Greta Pericoli del Bagno Europa di Cesenatico e Paolo Carli, presidente del consiglio comunale di Comacchio.

"Abbiamo deciso di far parlare chi sta subendo più danni – ha detto Battistoni – ossia i comuni e gli operatori che stanno soffrendo di questo clima. Avevamo chiesto di far intervenire la presidente Giorgia Meloni, ma da parte del Governo nessuno si è fatto vivo. Il clima è molto teso, ma io non voglio credere che il Governo non agisca, forse sono ingenuo, ma sono ancora convinto che il Governo non vorrà far affondare un settore fondamentale del turismo italiano. In Emilia-Romagna il 75 per cento del turismo è balneare, noi in Romagna siamo il territorio turistico più importante in Europa, per questo rimango fiducioso, il Governo è in ritardo ma interverrà, perchè ha sempre sostenuto di voler difendere le imprese italiane". Battistoni entra nel merito degli ultimi rapporti fra l’Unione europea ed il Governo italiano: "Siamo in una fase di stallo, perchè l’Europa ha detto che il lavoro sulla mappatura non basta, vogliono una proposta più approfondita, che deve avere una interlocuzione di primo livello, quindi è la presidente del consiglio la figura con tutte le carte in regola per trovare un accordo". La questione è politica ma rappresenta anche un problema concreto nella gestione di questa estate: "Siamo l’unica categoria che apre una stagione, non sapendo dire se ci saremo l’anno prossimo, mentre altri operatori turistici questa estate promuoveranno e venderanno anche le prossime vacanze". Giacomo Mascellani