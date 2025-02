La protesta dei commercianti: "Via Zeffirino Re, sporcizia e degrado"

Mentre si avvicina la chiusura del ristorante ’Semplice’ il 9 marzo con altre vetrine spente che si aggiungono alla decina di negozi sfitti, via Zeffirino Re, in stato di mestizia commerciale, celebra il 40° di un importante intervento che ne suggellò la bellezza inimitabile nel tratto tra palazzo del Ridotto e il Municipio. Nel febbraio 1985 nella via si procedette alla rimozione dell’asfalto, sostituendolo con le selci di fiume in continuità con quelle utilizzate l’anno precedente per la riqualificazione di piazza del Popolo, e alla sua riconversione in area pedonalizzata con l’interdizione alle auto per valorizzarne la vocazione commerciale.

Non mancarono le polemiche come era avvenuto per piazza del Popolo, la quale prima dell’intervento del 1984 era aperta alle auto che potevano parcheggiare a ridosso della fontana Masini, da parte di coloro che ritenevano la pedonalizzazione una iattura per il commercio. Ma innegabilmente la caratura estetica di piazza del Popolo e va Zeffirino Re s’impennarono sino a collocarle anche per i loro manti tra gli spazi in assoluto più belli della città. Si dovette poi intervenire, però, per creare dei cordoli più fruibili, perché le selci di fiume appuntite sono belle da vedere ma molto meno da praticare, a piedi, specie per le donne, o in bicicletta.

In quegli anni, metà Ottanta, i locali erano tutti riempiti, i canoni erano tra quelli più onerosi in centro storico insieme a corso Mazzini, corso Sozzi , piazza del Popolo e le gallerie commerciali. La situazione adesso è profondamente diversa è via Zeffirino Re, a totale vocazione commerciale, da qualche anno sta registrando un calo molto vistoso delle attività chiuse sia nei porticati che negli spazi aperti.

Tra i negozianti ci sono comprensibile scoramento e un senso di frustrazione che sono resi evidenti dalle parole di Cinzia Vincenzi, titolare del negozio di abbigliamento e pelletteria Meury, che riflettono il ’sentiment’ dei suoi colleghi della via decaduta.

"Il problema – afferma Cinzia Vincenzi – è che nessuno ci ascolta e ci aiuta. Eppure questa via è sotto gli occhi di tutti, anche degli amministratori che la percorrono per andare in municipio. Il degrado è evidente, così come la mancanza di pulizia e di illuminazione. Ora che la metà dei negozi è sfitta manca la luce, io ad esempio ho installato il mio faro, ma occorrerebbe che l’amministrazione intervenisse in modo uniforme con lampade in tutta la via. Il bidone dell’immondizia è rotto e ha il buco largo in cui inserire il pattume invece che quello stretto per il piccolo rusco. Per non parlare degli skateboard nei portici. Insomma, domina la sciatteria".

"Via Zeffirino Re - conclude la commerciante - soffre anche un contesto penalizzante: è dentro un centro in cui sono diminuiti gli eventi e le rassegne con una attrattività ridotta e meno occasioni anche per noi negozi di beneficiare del flusso degli avventori".

