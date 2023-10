La protesta dei No Tubo: "Il progetto è ammuffito"

Nei giorni in cui l’Italia ricorda una delle più grandi tragedie che abbiano colpito il nostro Paese, quella de Vajont, il comitato No Tubo Romagna è tornato a far sentire la sua voce, nell’ottica di sensibilizzare, prima di tutto la politica locale, sull’importanza di vigilare sugli interventi che comportano significativi impatti sull’ambiente. Il riferimento è alla realizzazione di un tratto del metanodotto destinato ad attraversare larga parte d’Itala, passando anche dal territorio di Cesena. Il progetto risale a una ventina d’anni fa ed è stato rispolverato dopo l’esplosione della crisi energetica dello scorso anno. A questo punto il comitato, così come diverse altre realtà politiche e associative italiane, chiede che venga rivalutato il piano alla luce dei cambiamenti che il territorio ha registrato nei due decenni trascorsi. Ponendo in cima alla lista delle richieste un punto molto stringente: "Se i nostri amministratori - si legge nella nota diffusa - non capiscono l’importanza di pretendere dati incontrovertibili sulla sicurezza e sulla bontà di questo nuovo mega metanodotto, lo faremo noi. Non ci fidiamo di autorizzazioni frettolosamente concesse a progetti ammuffiti per vent’anni in fondo ad un cassetto. Noi delle parole e delle paternalistiche pacche sulla schiena che vogliono rimandarci nel nostro angolino e lasciar fare agli adulti i loro giochi, non sappiamo che farcene. A differenza di molti nostri rappresentanti politici, noi sappiamo cosa significa essere cittadini. Lo dobbiamo ai nostri figli. Perché mai più ci sia un Vajont".

Della questione si discute vibratamente da settimane, col comitato che continua a chiedere un intervento da parte delle amministrazioni territoriali a difesa delle loro rivendicazioni. Il metanodotto, secondo i progetti in essere, dovrebbe attraversare l’area cesenate passando dalla zona di Diegaro, per poi dirigersi verso l’Appennino e il territorio di Mercato Saraceno.