La protesta dei trattori in marcia su Cesena: oggi corteo dalla fiera

Dopo Ravenna e Forlì la protesta dei trattori fa rotta su Cesena. Il ritrovo è previsto questa mattina alle 9 nel parcheggio della fiera di Pievesestina dove gli agricoltori con una quarantina di mezzi si ritroveranno per dare vita ad una manifestazione. Il corteo di protesta dei mezzi agricoli percorrerà una decina di chilometri circa in mezzo al traffico cesenate per approdare poi in un campo vicino al casello di Cesena dell’A14. Ancora maggiore subbuglio dovrebbe esserci nella prossima settimana con un presidio al casello autostradale di Cesena Nord. In cantiere c’è infatti una iniziativa articolata nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Tre giorni di protesta con un corteo in cui sono attesi circa 300 trattori che sfileranno per le vie della città.