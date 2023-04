La protesta non si ferma: lunedì sciopero di 24 ore in provincia

Il fronte lavorativo degli autisti degli autobus resta comunque molto caldo, come dimostra il fatto che per la giornata di lunedì 17 aprile è stato indetto uno sciopero di 24 ore che riguarderà l’area di Forlì-Cesena indetto da Uil Trasporti, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro. Tra le motivazioni elencate (oltre ai temi legati alla concessione di ferie e permessi e alla mancata attuazione di impegni precedetene concordati con l’azienda) risultano anche la carenza di personale con ricadute sul servizio e i cambi di turno tra il personale alla guida dei mezzi. Start Romagna comunica dunque che in quella giornata potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico, che sarà comunque garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16. In occasione del precedente sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali lo scorso 17 febbraio, l’adesione sul bacino di Forlì-Cesena era stata pari al 42,77%.