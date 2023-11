La Provincia chiede alla Regione di riavere quattro consiglieri

Un ordine del giorno per promuovere le azioni necessarie nei confronti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, per chiedere la modifica della legge elettorale regionale. È questa in sintesi la richiesta approvata ieri all’unanimità dal Consiglio provinciale di Forlì-Cesena, presentata dal consigliere cesenate Enrico Castagnoli (consigliere comunale a Cesena della lista Cambiamo).

"Il problema è esploso – spiega Castagnoli – a seguito delle scorse elezioni regionali, quando la nostra provincia si è ritrovata con un consigliere in meno, diminuendo gli eletti da 4 a 3 nella propria circoscrizione, palesando un vulnus nel meccanismo democratico, cioè il principio di rappresentanza. Allora lo sdegno che certificó una sottorappresentanza della provincia di Forlì-Cesena, ma anche della Romagna stessa con soli nove consiglieri eletti rispetto ai 41 emiliani, fu trasversale". "Portai la questione all’attenzione del consiglio comunale di Cesena già nel febbraio 2020 – aggiunge Castagnoli – trovando il voto positivo dell’assemblea. Da quella votazione mi feci promotore, con la collaborazione di altri colleghi consiglieri, di proposte simili a Ravenna e Rimini. In questi anni poco si è mosso e per questo a poco più di un anno dalle prossime elezioni regionali, l’approvazione unanime da parte del consiglio provinciale è un segnale affinché chi di dovere si adoperi al più presto per garantire la giusta rappresentanza del nostro territorio in regione. La politica territoriale si gioca una grande fetta di credibilità".

"L’altro auspicio contenuto nel testo – conclude Castagnoli – è inoltre che da qui ad un anno, in tutti i 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena, si possa discutere e far approvare questa iniziativa, così da sostenere la richiesta per il prossimo rinnovo dell’assemblea regionale previsto nel 2025".