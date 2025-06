La Provincia ritrova i fondi ma non l’identità

Nei giorni scorsi si è molto discusso (e polemizzato) sul taglio dei fondi destinati alla manutenzione stradale. Un disastro, secondo i presidenti delle amministrazioni provinciali. Una fake news per gli esponenti dei partiti governativi. Par di capire, ora, che i fondi ci siano, ma che siano legati a una precisa tempistica degli interventi (che in Italia è un principio poco seguito, ovunque). Comunque: in questa polemica i cittadini si sono resi conto che l’ente Provincia esiste ancora, ha competenze importanti (scuole superiori e strade su tutte), ma continuano a non capire perché gli amministratori non abbiano un’investitura popolare. Insomma, qui niente rischio astensione, non si vota proprio.