La Provincia ‘schiava’ delle auto Trenta milioni da Pra e assicurazioni

La crisi del mercato delle auto con la conseguente flessione delle nuove immatricolazioni sta avendo un riflesso negativo anche sulle casse della Provincia di Forlì-Cesena. L’ente amministrativo locale presieduto dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca tra infatti la totalità dei suoi introiti diretti proprio dalle ‘tasse’ sulle auto: 30,3 milioni derivanti dalle imposte sulle assicurazioni Rc auto e dall’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli al Pra. Le amministrazioni provinciali, dopo il momento di parziale eclissi determinato dalla fine delle cariche elettive (il governo Renzi si proponeva addirittura di abolirle), stanno però riprendendo quota, mantenendo perlatro le principali attribuzioni in tema di viabilità e edilizia scolastica. I fondi del Pnrr hanno portato nuova linfa finanziaria all’ente, ma per una ripresa piena delle funzioni si pone il tema cruciale di un incremento dei trasferimenti regionali e statali.

Il bilancio della Provincia è stato al centro di un confronto del presidente Lattuca con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il documento 2023 ammonta a 102,4 milioni di euro in entrata e spesa. Il capitolo delle entrate è composto dai 30,3 milioni derivanti da imposte su assicurazioni auto e immatricolazioni, oltre a 19,1 milioni di trasferimenti dallo Stato

per il funzionamento dell’ente. Nel 2023 la Provincia di Forlì-Cesena dovrà però versare allo Stato 23,8 milioni di euro per il contributo obbligatorio al risanamento della finanza pubblica.

Le entrate in conto capitale ammontano a complessivi 29,3 milioni di euro di contributi statali e regionali per la realizzazione di opere pubbliche e 3,5 milioni di euro proventi da alienazione di beni patrimoniali. Le spese correnti sono previste in quasi 50 milioni di euro: la più consistente quella per acquisto di beni e servizi, che ricomprende le utenze delle scuole superiori, di 12,7 milioni di euro, poi la spesa per il personale di circa 7,7 milioni di euro, a seguire le manutenzioni stradali straordinarie per un milione e 800 mila euro e le manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici per 1 milione e 500 mila euro. Le spese per investimenti ammontano in 40 milioni di euro su strade e scuole superiori.

"Ringrazio le organizzazioni sindacali per questo momento di confronto. È per noi un’occasione per riflettere sullo stato di ‘salute’ della Provincia – afferma il presidente Enzo Lattuca- Pur essendo in discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato una riforma delle Province a superamento della legge Delrio, a tutt’oggi siamo ancora in una fase di riforma mancata e non riuscita. La condizione del bilancio sulla spesa corrente è piuttosto bloccata: esprime tutti i limiti della finanza provinciale che non ha entrate proprie, ma è legata all’andamento delle imposte sulle assicurazioni Rc auto e dell’imposta sull’immatricolazione delle auto. La novità riguarda gli investimenti sulle strade e sulle scuole superiori, fino a qualche anno fa impensabili per numero e consistenza di risorse: condizione resa possibile grazie a trasferimenti statali sulla viabilità e Pnrr sulle scuole superiori".

"La manutenzione delle strade e gli investimenti sugli spazi scolastici sono la priorità assoluta che ci siamo dati. Se si vuole rilanciare la Provincia come ente – prosegue Lattuca - è necessario svincolare il bilancio dal mercato dell’auto. L’autonomia di bilancio deve andare di pari passo con l’attribuzione di funzioni definite e l’elezione diretta del Presidente. Il dibattito sul ruolo delle Province è ancor più attuale in questi giorni in cui i Comuni della collina forlivese, a causa del mal tempo, sono stati messi a dura prova da frane e smottamenti che hanno isolato famiglie e resa necessaria la chiusura sette strade provinciali di collegamento. In queste ore ci stiamo coordinando con Ravenna nella costituzione dei tavoli per gestire lo stato di emergenza nazionale".

re.ce.