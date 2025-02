"La quarta via per le eterne contendenti"

La discussione tra Cesena e Forlì per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 è l’occasione per fare una riflessione più ampia sulla dicotomia tra le due città che, pur facendo parte della stessa provincia, si trovano in molti casi a confrontarsi su interessi divergenti. Una situazione resa ancor più evidente negli ultimi anni a causa del diverso colore politico delle amministrazioni (Cesena centrosinistra e Forlì centrodestra). La candidatura rischia di trasformarsi così, invece di un’importante occasione per il territorio, in una contesa politica che non fa bene a nessuna delle due città penalizzando il progetto che verrà presentato.

Intervenendo in consiglio comunale nel voto che ha dato il via libera alla candidatura di Cesena pur con la contrarietà dell’opposizione, l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi ha affermato che ci sono tre strade possibili: “primo: due candidature una contro l’altra. La seconda eventualità che noi appoggiamo è la candidatura congiunta. La terza strada, buona anche questa, è una sorta di escamotage amministrativo: quello che Cesena e Forlì si candidino entrambi ma con lo stesso progetto e, in caso di vittoria, si dividano il premio”.

Provo a proporre una quarta strada che, alla luce dei fatti, mi sembra essere una soluzione di buon senso che potrebbe aiutare ad uscire dall’impasse venutosi a creare: trovare un accordo tra le due città e presentare una candidatura per il 2028 e una per il 2029. Il sindaco di Forlì e il sindaco di Cesena potrebbero accordarsi (visto il tema, la cultura, che dovrebbe andare oltre steccati ideologici) impegnandosi a sostenere reciprocamente la candidatura di una città per il 2028 e dell’altra per il 2029.

È bene infatti ricordare che, secondo il regolamento, il titolo di Capitale italiana della cultura, istituito nel 2014: “viene conferito annualmente a una città dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della cultura”. Così facendo si riuscirebbe da un lato a superare la situazione di scontro politico e dall’altro dare un’immagine di coesione e unità del territorio utile a entrambe le candidature. Auto sabotare una candidatura per ragioni di campanilismo, sarebbe un errore di cui pagherebbero le conseguenze i cittadini.

Francesco Giubileieditore e direttorescientifico Fondazione An