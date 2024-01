La questione migratoria alla Malatestiana

Dopo la pausa natalizia, l’attività degli Amici della Biblioteca Malatestiana riprende con una nuova conferenza del ciclo ’Oggi è già domani’. L’appuntamento è per oggi alle 16.30 nell’Aula Magna della Malatestiana con Michela Ceccorulli e Agnese Palazzi dell’Università di Bologna che parleranno di “La questione migratoria. Quali sfide per l’ Italia e l’Europa?”. L’incontro sarà articolato in due parti. Per prima interverrà Michela Ceccorulli, professoressa associata di Scienza Politica al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna: nella sua relazione inquadrerà il fenomeno migratorio da un punto di vista politologico, a partire dalla suddivisione delle competenze tra Unione Europea e Stati Membri e dai dati della migrazione. Poi sarà la volta di Agnese Palazzi dottoranda in Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna: affronterà il tema sotto il profilo giuridico, offrendo una panoramica del diritto dell’Unione europea in materia di asilo e migrazione e degli strumenti principali del diritto dell’Ue in materia. La rassegna “Oggi è già domani” rappresenta anche un momento di approfondimento in preparazione al concorso letterario “Bibliotechiamo”, promosso dall’associazione per gli studenti delle scuole superiori e che quest’anno ha come tema proprio l’idea di futuro che hanno i ragazzi.