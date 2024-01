La ‘quindicina’ arrivava con il ‘fiacre’

Cesena, primo ‘900. Quando c’era il “fiacre”, ovvero il taxi con il cavallo, la carrozza cittadina. La parola “fiacre”, poi italianizzata e dialettizzata (“fiacàr” in romagnolo) viene dal francese, da una stazione con cavalli di Parigi che affittava carrozze per una gita devota al vicino monastero di San Fiacre, nome di un eremita francese la cui effige campeggiava sulle portiere del calesse. Poi, per la sua efficienza e maggiore comodità d’altre carrozze, prese piede nel trasporto pubblico anche in Italia, e in Romagna terra cavallara: guidare un “fiacre”, cioè essere fiaccherai richiedeva dimestichezza con i cavalli, abilità più impegnativa che andare in bicicletta.

Nella Cesena di allora il “fiacre” più famoso era quello di Riva, oste in via Albizzi (ora piazza Amendola, dov’era l’osteria c’è oggi un ristorante). Il pittoresco soprannome dell’oste, che dava il nome anche all’osteria era: “E Putàin”, il puttano. Perché l’oste, per arrotondare, faceva anche servizio di pubblico trasporto e aveva una “specialità” (da cui il soprannome): andare a prelevare in stazione ogni quindici giorni “la quindicina”, cioè le ragazze che facevano turn over (diremmo oggi) dai pubblici bordelli di altre città alle case chiuse di Cesena: ovvero i casini di Stato, autorizzati dal Commissariato, bordelli sui quali si è poi sviluppata una insana e persistente mitologia maschilista. Tanto più che i bordelli cesenati erano di modesta categoria: marchette a prezzi popolari, sfogatoio per il gallismo imperante, consumazioni sessuali che più che a raffinatezze erotiche potevano somigliare a pratiche tipo: sboccare il sangiovese.

Meglio passare a discorsi più sani e civili, come i nomi vivaci delle osterie che allora costellavano le porte cittadine (insieme agli stallatici, parcheggi per quadrupedi) e i dintorni della piazza grande: ad esempio l’osteria di “Gigìn dla grota” (Ronconi), all’angolo di vicolo Cesuola, che aveva una grotta di tufo propizia alla stagionatura di formaggi e salumi, oppure “Gigìn de Bisciòn” (Gasperoni) in via Gaspare Finali, famoso per la trippa. Interessanti, tornando al “fiacre”, sono i prezzi del pubblico trasporto. Li desumiamo dalla Guida del Touring Club del 1906 alla voce: Cesena. Per dare ai lettori un’idea comparativa dei costi ricordiamo che 1 Lira del 1906 corrisponde grosso modo alle nostre recenti 7.000 Lire quindi a circa 3,5 Euro odierni. Per l’Omnibus (carrozzone a cavalli, il nonno del tram) il percorso dalla stazione a Piazza Vittorio Emanuele (l’attuale Piazza del Popolo) era di 0,15 Lire a persona. Ma per la carrozza, il “fiacre”, la corsa entro la circonvallazione costava 1 Lira di giorno, di notte 1,50. Per percorsi fuori città: 1 Lira a km, 1,50 servizio notturno. Nel Circondario di Cesena, compresi i Comuni minori, erano 27 i vetturali adenti alla lega sindacale e 130 i birocciai (Relazione della Camera del Lavoro, anno 1903). Infine: la bella foto d’epoca a corredo di questo articolo (lo scriviamo per correttezza, detestando il “mano rampante in campo altrui” che spesso pervade l’uso dei social) proviene dal libro “Forlì, città e cittadini tra Ottocento e Novecento”, di Elio Caruso.