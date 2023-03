La rabbia del ristoratore "Rifiuti piazzati fuori dal mio locale"

di Luca Ravaglia

Magari l’idea è anche buona, ma la tariffa puntuale dei rifiuti, pensata per incentivare la raccolta differenziata e far pagare a ogni utenza quanto effettivamente prodotto come scarto non riciclabile, si sta scontrando con una delle più italiche abitudini, la ‘furbata ai danni del vicino’. Lo sta scoprendo a sue spese Yuri Cardelli (nella foto), titolare del ristorante ‘La Muccigna’ in pieno centro storico.

"Un lato del locale – racconta Cardelli - si affaccia su piazza del Popolo, mentre l’altro guarda su vicolo Stalle, anch’esso un angolo di pregio della città, arricchito dalle sculture di Leonardo Lucchi e caratterizzato da scorci suggestivi tipici del cuore urbano. Gestisco un ristorante ed è evidente che sia l’impatto estetico del locale, che quello legato all’igiene sono essenziali: noi facciamo la nostra parte, mettendo grande attenzione e cura in ogni dettaglio, comprese le pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti, ma purtroppo spesso il nostro impegno viene vanificato dal comportamento irrispettoso di altri".

L’esempio più eclatante si è verificato nello scorso fine settimana, quando Cardelli si è visto costretto a fare i conti con una serie di sacchi neri contenenti rifiuti indifferenziati abbandonati in corrispondenza del suo locale. "Evidentemente – sospira – qualcuno ha pensato di sbarazzarsi dei suoi scarti rifilandoli ad altri. Senza voler entrare nel merito delle ragioni, restano i dati di fatto, quelli dei sacchi ammassati e del liquido maleodorante che ne fuoriusciva impregnando pure la pavimentazione del vicolo".

Il ristoratore ieri mattina insieme al suo personale è intervenuto per allontanare i rifiuti dallo spicchio di sua competenza, cercando di ridare decoro all’area limitrofa al suo locale. "Ho effettuato le dovute segnalazioni e spero che il problema venga risolto, perché il tema del decoro non può essere sottovalutato". Nell’area sono presenti una serie di telecamere, che potrebbero servire a individuare i responsabili. Nel frattempo è doveroso segnalare che da quando è entrata in vigore la tariffa puntuale, gli operatori di Hera si incaricano di raccogliere soltanto il contenuto dei bidoni esposti e non i sacchi abbandonati in strada. In ogni caso, uno dei rischi più temuti alla vigilia pare si stia concretizzando, non soltanto in relazione al caso specifico del ristorante ‘La Muccigna’: tra chi intende abbassare il canone della propria bolletta c’è purtroppo chi, invece di differenziare meglio, semplicemente preferisce sbarazzarsi di ciò che non serve abbandonandolo in strada.