La rabbia sale sul bus: "Ritardi e corse saltate, il servizio è peggiorato"

E’ una pioggia di lamentele. C’è malumore a Cesena tra gli utenti degli autobus che si lamentano in questi giorni a causa delle corse saltate dei mezzi pubblici, anche quelle dell’ora di punta che coincidono con l’entrata e l’uscita dalle scuole degli studenti. Nelle ultime ore le testimonianze degli utenti degli autobus sono esplose sui social, mentre Start Romagna indica nel proprio sito e tramite il canale Telegram le corse che il giorno seguente subiscono dei disservizi. Dalle lettere al giornale alle segnalazioni sul web piovono le rimostranze dei genitori. Vittorio Valletta (ex consigliere comunale di Cesena Siamo Noi), ha lamentato la situazione che vive come padre di due ragazze che frequentano la scuola e precisa che non vuole trasformare il tema in una battaglia politica, ma che lo espone da privato cittadino.

"E’ una situazione insostenibile – ha raccontato Valletta – pochi giorni fa alle 7.40 è saltata una delle corse che portano le ragazze e i ragazzi a scuola, quella della linea 3. Alle 13.20 è saltata la corsa di rientro a casa (sul sito era scritto non disponibile), nessuna info invece per quella delle 13.40. Noi genitori ci ritroviamo trasformati in taxisti improvvisati a gestire l’unità di crisi. Ragazzi sempre più sviliti sul servizio di trasporto pubblico. Basta". Si aggiungono le segnalazioni fatte al Carlino di chi lamenta il ridotto numero degli autisti e le condizioni di disagio vissute da chi sale negli autobus, spesso troppo affollati. "Ho due figlie, una di 18 anni e una di 14, – racconta Bianca Palermo – prendono l’autobus da case Finali, la linea 3, per andare al liceo classico Monti e a ragioneria. L’autobus delle 7.30 c’è sempre, ma la corsa delle 7.45 salta di media due volte la settimana. E’ capitato che una delle mie figlie sia rimasta a piedi pochi giorni fa e io che ero a casa dal lavoro sono riuscita ad accompagnarla a scuola. A volte però è costretta ad aspettare la corsa successiva col risultato che poi, una volta arrivata in classe, i professori si lamentano del ritardo". "Inoltre i tram sono spesso sporchi e c’è cattivo odore – continua la mamma – e gli studenti sono ammassati dentro. Penso che una soluzione potrebbe essere quella di far pagare a tutti un abbonamento contenuto, senza offrire la gratuità del viaggio agli studenti fino ai 14 anni, in modo da poter garantire servizi migliori con un organico più adeguato".

"La linea 3 è scandalosa – aggiunge un utente su Facebook -, ogni mattina tiriamo i dadi e ci affidiamo alla sorte. Il problema è che non sanno nemmeno loro che motivazioni dare per giustificare le corse saltate. E scrivere sul loro portate all’ultimo istante non serve".

Start Romagna ha replicato che in alcune circostanze, specialmente a causa di assenze improvvise degli autisti, non si riesce a dare un largo preavviso della mancanza di una corsa. "Sul nostro sito sono indicate le corse che salteranno il giorno seguente – precisano da Start Romagna –, poi se alla mattina accadono assenze improvvise per influenza, l’aggiornamento avviene sul canale Telegram in tempo reale. In generale Start privilegia il trasporto scolastico e le corse legate al pendolarismo dei lavoratori. Quando salta una corsa di queste, è per una mancanza improvvisa di personale che non si riesce a sopperire, oppure ad un problema improvviso ad un mezzo. E viene segnalata via Telegram".