La raccolta alimentare riparte questo sabato

Un piccolo e allo stesso tempo grande esercito di volontari, si prepara in vista dell’edizione 2024 della raccolta alimentare, che a Cesenatico si terrà sabato 20 gennaio. Per aiutare le famiglie indigenti del territorio, questa giornata di solidarietà coinvolge tante forze della città, le associazioni di volontariato e i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale, i supermercati e tanti cittadini che con l’impegno e la generosità sono i protagonisti. I prodotti che si potranno donare mentre si fa la spesa, sono quelli a lunga conservazione come pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, succhi di frutta, marmellate, fette biscottate, biscotti, merendine, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per l’igiene personale e della casa.

I banchetti saranno presenti al Famila Market di Bagnarola in via Tobagi; al Famila di Sala in via Campone, alla Conad di via Gramsci, alla Coop di via Saffi e al D-Più in via Negrelli. I prodotti raccolti saranno donati a cinque associazioni di promozione sociale, che sono Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita. Saranno i volontari di queste realtà a distribuire i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie bisognose.

Chi vuole partecipare come volontario e presenziare ai diversi banchetti, può rivolgersi a Marilena Pasini chiamando il numero 338 8504885 tutti i giorni dalle ore 15 in poi. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini credono in questa giornata: "La raccolta alimentare è un momento molto importante per la nostra comunità, in cui i volontari e i cittadini generosi hanno un ruolo determinante. La rete sociale e solidale di Cesenatico e ci teniamo a ringraziare le associazioni di volontariato, i comitati di zona e i supermercati che hanno aderito".

g.m.