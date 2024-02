La raccolta fondi della Quaresima

La parrocchia di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone per la micro realizzazione di carità della Quaresima 2024, insieme alle altre parrocchie della zona pastorale Castelvecchio e Cesare-San Giovanni in Compito, effettuerà una raccolta fondi durante tutte le messe delle domeniche di Quaresima fino a Pasqua. I fondi raccolti verranno destinati alla missione in Madagascar di Padre Gabriel che i savignanesi conoscono bene in quanto per diversi anni in passato è stato in aiuto alle parrocchie di Savignano sul Rubicone.