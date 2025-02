La raffica dei furti. Case, negozi e auto: dalla furia dei ladri non si salva niente

Furti in casa o in appartamento? In Italia viene commesso un furto ogni tre minuti. Razzie nelle abitazioni dove i malcapitati sono toccati dalla violazione dell’intimità. Oltre al danno economico vengono rubati spesso anche i ricordi. Secondo il rapporto dell’osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del servizio analisi criminale del ministero dell’interno, il timore di furti in casa colpisce il 48% degli italiani, e ben l’89,2% degli italiani considera la sicurezza della propria abitazione essenziale per vivere bene. Nel 2023, in Italia, sono aumentate sia le rapine (che sono state 1.858) che i furti in abitazione, che sono stati 147.660 (+10,4% rispetto al 2022).

Le segnalazioni di furti nella nostra zona sono frequenti. L’ultima arriva da San Mauro Mare e risale alla notte tra venerdì e sabato. Il fatto è accaduto in una abitazione privata recintata in via Marina. I ladri, dopo essersi introdotti nel giardino di una famiglia, hanno aperto l’auto della proprietaria. All’interno hanno trovato solo un paio di scarpe da ballo del valore di 150 euro. Bottino magro.

Traumatica poi l’esperienza di una giovane cesenate. "La mattina del 5 febbraio scorso, la mia Audi blu scura era parcheggiata sotto casa. Mi sono svegliata alle 5 per andare a lavorare e la mia auto non c’era più – ha raccontato Martina –. Io avevo il gps ma i ladri l’hanno bloccato e una volta entrati nella macchina lo hanno hackerato". "Da allora – continua Martina – ci sono state tantissime segnalazioni di furti commessi con la mia Audi blu, a cui i ladri hanno cambiato targa. Mi dicono che è stata vista a Borello e San Vittore. Pochi giorni fa una donna mi ha contattato dicendo che la notte, a Ponte Abbadesse, si è svegliata perché stava male e si è trovata di fronte un ladro che voleva entrare in casa sua. Un altro aspettava dentro un’Audi scura, ed erano tutti e due incappucciati".

Le testimonianze continuano. "Nelle campagne intorno a casa mia – dice Meris Tisselli – a Gattolino, avvengono furti continui: attrezzi agricoli, auto e tentativi di scasso. Una sera ho chiamato i carabinieri perché degli sconosciuti si aggiravano nell’oscurità intorno a casa mia, ma tutto è finito lì. Sarebbe importante avere una buona illuminazione la notte".

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Macerone hanno denunciato alla procura dei minorenni, due giovani ritenuti presunti responsabili di furto aggravato’, ’ricettazione’ e ’possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli’. I militari sono intervenuti in piena notte in una tabaccheria di Cesena, dove erano stati segnalati due individui che erano riusciti ad introdursi all’interno del locale e che, alla vista della pattuglia, si davano alla fuga per le vie del centro. Dopo aver tentato di forzare la porta principale, dove uno dei due autori si era anche ferito, attraverso una finestra sono entrati nel bar senza riuscire a sottrarre granché. Grazie alle telecamere sono stati individuati. I due giovani sono stati trovati in possesso di refurtiva, riconducibile ad un ulteriore furto, avvenuto nella stessa notte ai danni di un distributore automatico di tabacchi di un vicino centro commerciale.