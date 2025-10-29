’La ragazza pesce’ a Cartamarea

Lo scrittore danese Soren Jessen sbarca a Cesenatico. L’autore oggi alle 17 sarà alla Libreria Cartamarea in via Baldini, nel centro storico, per presentare il suo ultimo libro illustrato dal titolo "La ragazza pesce" edito da Camelozampa. L’incontro è dedicato a tutti i bambini dagli 8 anni in su ed agli adulti appassionati. Jessen dialogherà in lingua inglese con un interprete. L’opera è ambientata in un mondo sommerso dall’acqua, dove una ragazza e il suo fratellino aspettano, isolati in una casa in cima a una collina, che qualcuno arrivi a soccorrerli. A salvarli è l’affetto che li unisce, il coraggio e la potenza delle storie e dell’immaginazione. A Cartamarea sono già disponibili le copie del libro e, naturalmente, lo scrittore danese mercoledì sarà disponibile per autografarle. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 82709, oppure inviando una mail a info@cartamarea.it o recandosi direttamente in libreria. L’iniziativa fa parte del progetto Reading Diversity cofinanziato dall’Unione europea all’interno del programma Creative Europe. Soren Jessen è un pluripremiato autore e illustratore, che ha debuttato nel 1990 e da allora ha pubblicato più di 50 libri per bambini ed adulti, e ha illustrato molte opere di altri autori.

g.m.