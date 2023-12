La rassegna ‘Cesenatico Classica’ apre oggi con il Trio Kurtag

Oggi alle 17 inizia la stagione 2023-2024 di Cesenatico Classica. Il programma si conferma per la sua levatura, segnando un prima e un dopo nella sua tradizione. Il direttore artistico Thomas Cavuoto (foto), viola del Teatro più famoso d’Europa, La Scala di Milano, porta la musica contemporanea nella bomboniera della città, con un cartellone che si preannuncia di grandi aspettative. Lo spettacolo apripista di domenica vedrà protagonista il Trio Kurtag, una formazione decisamente contro corrente infatti, perchè, nonostante il nome, non saranno eseguiti brani di Kurtag. Sarà un concerto con brani di Schumann, Uhl e sarà eseguito per l’occasione il brano Kagelstatt trio in KV 498 in mi bemolle maggiore di Mozart. Ad eseguirli, assieme allo stesso Thomas Cavuoto alla viola, saranno Claudio Conti al clarinetto e Manila Santini al pianoforte. "Sarà un programma molto virtuoso _ha detto il direttore artistico _, e anche particolare, in quanto proponiamo le musiche di autori solitamente poco eseguiti, per la difficoltà dei loro brani". A fine concerto, come ormai tradizione, sarà offerto un aperitivo a cura della piadineria Dalla Titti a fianco del Teatro Comunale. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro in platea e palchi. Per venire incontro ai giovanissimi ed alle famiglie, l’ingresso è gratuito per gli under 16. È possibile avere informazioni telefonando al 335 1748737, oppure inviando una mail a asscrescendo@gmail.com. Contattando l’associazione culturale Crescendo è possibile prenotare i posti, mentre il botteghino del Comunale apre alle 16, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I successivi appuntamenti della rassegna Cesenatico Classica si terranno nei mesi di gennaio e febbraio 2024, per iniziare il nuovo anno in compagnia di altri musicisti di qualità.

Giacomo Mascellani