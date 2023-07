La rassegna Elsinore porta in scena ’Stai Zitta’ al Castello di Gatteo

Questa sera alle 21.30 sul palco del Castello di Gatteo, per la rassegna estiva Elsinore targata Sillaba, verrà rappresentata ’Stai Zitta!’ dal libro di Michela Murgia che vede in scena Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque. Intero 15 euro, ridotto 6 (per residenti nel Comune di Gatteo e per under 16). Prevendita su www.liveticket.it. Info: 370-3685093 dalle 14 alle 18 [email protected] [email protected] La rassegna Elsinore, è curata da Sillaba con il contributo del Comune di Gatteo.