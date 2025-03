La realtà alternativa del razzismo nel libro di Nogaye Ndiaye

Mercoledì 26 marzo, alle ore 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena presenteranno il libro ‘Universo Parallelo. Il paradigma del privilegio’ (People, 2024), alla presenza dell’autrice Nogaye Ndiaye che dialogherà con Maryama Gaye, Sara Bagnoli (operatrice all’integrazione del Progetto SAI) ed Elena Magalotti (operatrice di ‘MoviMenti’). Il pomeriggio sarà introdotto dalle assessore ai Servizi per le Persone e le Famiglie Carmelina Labruzzo e alle Politiche per le differenze Giorgia Macrelli.

‘Universo Parallelo. Il Paradigma del Privilegio’ esplora una realtà alternativa, in cui oggetto del razzismo sono le persone bianche europee, una strategia che ribalta, fintamente, i meccanismi delle discriminazioni razziali e intersezionali. Attraverso un racconto a episodi con tratto leggero e ironico, ma “scomodo”, l’autrice proietta esperienze reali di ordinaria discriminazione, spiegando cosa significhi battersi realmente per l’uguaglianza di tutte e tutti.

Quella che racconta Nogaye Ndiaye è una realtà diversa da quella che conosciamo: un’Europa dilaniata da secoli di colonialismo e sfruttamento, da dove ogni anno partono milioni di persone in cerca di un futuro migliore, in Africa. Le vittime del razzismo africano sono dunque migranti ed eurodiscendenti bianchi, pregiudizi, discriminazione e microaggressioni fanno parte della vita quotidiana, in quella che si può definire la banalità del male.